Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapıldı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 6'ya 2 pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri