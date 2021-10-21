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Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 6'ya 2 pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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