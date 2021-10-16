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Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 9. haftasında dün sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yenen turuncu-lacivertli ekip, Akdeniz temsilcisiyle yapacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahadaki idman teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapıldı. Topla ısınmayla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İki gün izin yapacak Medipol Başakşehir, 19 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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