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Başakşehir'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürdü

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Başakşehir'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, topla ısınmayla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. İdman top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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