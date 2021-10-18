Barcelona, Valencia'yı 3-1 mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin ( La Liga ) 9. haftasında Barcelona, sahasında Valencia'yı 3-1 mağlup etti.

Konuk takım Valencia karşılaşmanın 5. dakikasında Jose Luis Gaya'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona, 13. dakikada Ansu Fati ile beraberliği yakalarken, 41. dakikada Memphis Depay'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Maçın 85. dakikasında Philippe Coutinho ile farkı artıran Katalan ekibi, sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

La Liga'da bir maç eksiğiyle 15 puanla 7. sırada olan Barcelona, 12 puanla 9. sırada kalan Valencia'nın önüne geçti.

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid ve Atletico Madrid'in maçları, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Amerika ülkelerinin milli takımlarında oynayan bazı futbolcularının takıma geç katılmasından dolayı ertelendi.