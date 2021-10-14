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Bandırmaspor yönetimi Belediye Başkanı Tosun'u ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bandırmaspor yönetimi Belediye Başkanı Tosun'u ziyaret etti

Royal Hastanesi Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ve kulüp yönetimi Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'u makamında ziyaret etti.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ve kulüp yönetimi Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'u makamında ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Onur Göçmez, Bandırmaspor'a olan katkıları ve destekleri için belediye başkanına üstünde ismi yazılı forma ile teşekkür etti. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun: "Bandırmaspor çocukluğumdan beri hayatımın en önemli değerlerinden biri. Bandırma Belediye Başkanı olarak ve heyecanını hiç kaybetmeyen bir taraftar olarak, Bandırmaspor'umuza bugüne kadar ve gelecekte de yapabileceğim her katkı bana ancak gurur verir. Cumartesi çok önemli bir maçımız var. Sahamızda Ankaragücü'nü ağırlayacağız. İnşallah alacağımız galibiyetle, geleceğe dönük hayallerimiz yavaş yavaş plana dönecektir. Bandırmaspor'a gerçek anlamda değer katan, zor ve yorucu bir mücadelede asla geri adım atmayan başta Başkan Onur Göçmez'e, tüm yönetim kuruluna, taraftarımıza, destek olan, emek veren herkese ben teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerimi bu cumartesi saat 13: 30'da 17 Eylül Stadında, Bandırmaspor'umuz için bir arada olmaya davet ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Bandırmaspor yönetimi Belediye Başkanı Tosun'u ziyaret etti

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Haber: Bandırmaspor yönetimi Belediye Başkanı Tosun'u ziyaret etti - Haberler Spor
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