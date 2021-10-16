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Bandırmaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

AA / Miraç Kaya - Haberler | Spor
Bandırmaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Mke Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirtti.

İkinci yarıda kontrolün ve atak üstünlüğünün kendilerinde olduğunu kaydeden Gürsel, şöyle konuştu:

"Penaltıyı değerlendiremedik, bugün nasip böyleymiş. Hep iyi oynamayı istiyoruz. Futbolda bazen iyi de oynasan böyle sonuçlar oluyor. Bizim amacımız gelen taraftarımıza iyi bir takım seyrettirmek. Bu mücadeleyi, oyun kalitesini devamlı yükselterek bundan sonraki maçlara da oyun anlamında aktarmak istiyoruz. Biz bu şekilde oynamayı sürdürürsek, sonuç da otomatikman gelecektir. Lig uzun bir maraton. Bu maç için üzüldük."

Gürsel, hep daha iyisini yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Erkmen: "Takım savunmasını çok iyi yaptık"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, zor bir deplasmanda kazanmayı başardıklarını dile getirdi.

Erkmen, zorlu bir karşılaşma oynadıklarını ve maça etkisiz başladıklarına dikkati çekerek, şu görüşlerini aktardı:

"Rakibimiz de rüzgarla beraber etkili geldi. Çok güzel bir gol yedik. Daha sonra çalışmış olduğumuz ölü top organizasyonları konusunda başarımıza iki yenisini ekledik. Özellikle Erdem Özgenç'in attığı gol çok güzeldi. Oyunun son bölümlerinde de yine çalıştığımız organizasyonla 2-1 öne geçtik. Son bölümlerde rakip üstümüze geldi, kontraya çıkmaya çalıştık ama pozisyon bulamadık. Takım savunmasını çok iyi yaptık. Müsabakadan üç puanla ayrılıyoruz. Bandırmaspor'a da başarılar diliyorum."

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AA / Miraç Kaya - Spor Haberleri
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