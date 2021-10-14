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Bandırmaspor Başkanı Göçmez'den taraftara 'Maça gelin' çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bandırmaspor Başkanı Göçmez'den taraftara 'Maça gelin' çağrısı

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, Ankaragücüspor maçına bütün taraftarları davet etti.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, Ankaragücüspor maçına bütün taraftarları davet etti.

Başkan Onur Göçmez kulübün TOKİ'de bulunan sosyal tesislerinde üçüncüsünü düzenlediği basın toplantısında, cumartesi günü saat: 13.30'da 17 Eylül Şehir Stadyumunda oynanacak olan Ankaragücüspor maçına taraftarları davet etti. Ankaragücü maçının çok önemli bir maç olduğunu belirten Göçmez, "Stadyumun kapasitesi 5 bin kişilik ancak satılan bilet sayısı 600 adet. Bizim beklentimiz en az 2 bin adet bilet satışının yapılması yönündeydi. Önümüzde 2 gün var. İnanıyorum bu rakamlara ulaşacağız. Buradan tüm taraftarlarımıza sesleniyorum. Seyir zevki yüksek olan bir maç izleyeceksiniz. Türkiye'nin gözü bu maçta.. Bu önemli müsabakaya gelin şehrinizin takımını destekleyin" dedi. Göçmez, Ankaragücüspor maçında gribal enfeksiyon olan Lokman Akça'nın maç kadrosunda yerini alamayacağını söyledi. Cumartesi günü kendi sahasında oynanacak Ankaragücü maçından puan veya puanlar almayı amaçladıklarını kaydeden Kulüp Başkanı Onur Göçmez açıklamasına şöyle devam etti:

"Takım olarak bir hava yakaladık. Galibiyet serimizi kendi sahamızda oynayacağımız Ankaragücüspor müsabakasında sürdürmek istiyoruz. Bu maçtaki en büyük gücümüz taraftarımız olacaktır. Bundan dolayı bütün taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz. İnanıyoruz ki başarıların ardında mutlaka taraftar desteği vardır. Biz yönetim kurulu olarak o kadar mücadele ediyorsak taraftarımızın da maçlarda desteğini bekliyoruz" dedi.

Göçmez, yönetim kurulunun Ankaragücüspor müsabakasının maç biletlerini 8 TL olarak belirlediğini sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Bandırmaspor Başkanı Göçmez'den taraftara 'Maça gelin' çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Bandırmaspor Başkanı Göçmez'den taraftara 'Maça gelin' çağrısı - Haberler Spor
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