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Bandırma'da "Yaşasın Cumhuriyet Tenis Turnuvası" düzenlendi

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Spor
Bandırma'da

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen Yaşasın Cumhuriyet Tenis Turnuvası gerçekleştirildi.

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BANDIRMA, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen Yaşasın Cumhuriyet Tenis Turnuvası gerçekleştirildi.

10 gün süren turnuvada 101 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın birincileri yeni başlayan kadınlarda Büşra Kandemir, yeni başlayan erkeklerde Mahmut Yılmaz, tek erkeklerde Mete Tavlaşoğlu, tek kadınlarda ise Sueda Baran birinci oldu.

Dereceye giren tenisçilere, Belediye Başkan Vekili Aydın Yağar, Başkan Yardımcısı Ozan Onur ve DEVA Partisi Bandırma İlçe Başkanı Ayşegül Özdemir tarafından kupa ve hediyeleri verildi.

Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, burada yaptığı konuşmada, turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirterek, katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

AA / Ahmet Pesen - Spor Haberleri
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