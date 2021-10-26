Bandırma'da "Yaşasın Cumhuriyet Tenis Turnuvası" düzenlendi

BANDIRMA, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen Yaşasın Cumhuriyet Tenis Turnuvası gerçekleştirildi.

10 gün süren turnuvada 101 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın birincileri yeni başlayan kadınlarda Büşra Kandemir, yeni başlayan erkeklerde Mahmut Yılmaz, tek erkeklerde Mete Tavlaşoğlu, tek kadınlarda ise Sueda Baran birinci oldu.

Dereceye giren tenisçilere, Belediye Başkan Vekili Aydın Yağar, Başkan Yardımcısı Ozan Onur ve DEVA Partisi Bandırma İlçe Başkanı Ayşegül Özdemir tarafından kupa ve hediyeleri verildi.

Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, burada yaptığı konuşmada, turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirterek, katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.