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Balıkesirspor yeni bir başlangıç yapmak istiyor

AA / İlkan Toprak - Haberler | Spor
Balıkesirspor yeni bir başlangıç yapmak istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, sezonun 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, sezonun 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Göreve yeni geldiğini hatırlatan Kamak, "İlk hafta takımı tanıma süreci ve değerlendirme süreci ile geçirdik. Savunma ve hücum üzerine takım çalışmaları yaptık. Bir sonraki hafta ise Denizlispor maçı üzerine taktik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Rakibimizi iyi analiz ettik. Denizlispor maçını kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Öte yandan Balıkesirspor'da sakatlığı sona eren ve takımla antrenmanlara başlayan Cumali Bişi ile son antrenmanda sakatlanan Oltion Bilali'nin Denizlispor maçında forma giyip giyemeyecekleri maç saatinde belli olacak.

AA / İlkan Toprak - Spor Haberleri
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