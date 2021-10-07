Bal liginde guruplar belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bal liginde guruplar belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bal liginde guruplar belli oldu

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Bitlis'i temsil eden Bitlis Özgüzeldere Spor ve Güroymak Spor'un grupları belli oldu.

BİTLİS (İHA) - Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Bitlis'i temsil eden Bitlis Özgüzeldere Spor ve Güroymak Spor'un grupları belli oldu.

2021-2022 Sezonu Bölgesel Amatör Ligi (BAL) grupları belirlendi. Bu sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde 261 takımın katılımı ile her bölgede 3'er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak olup her bölgede grup birincisi olan 3'er takımın tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre oynayacakları bölge birinciliği müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

"2021-2022 Bölgesel Amatör Lig 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Spor Kulübü Başkanı Mahmut Edip, "Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden futbol takımımız yeni yönetim ve teknik heyeti ile bu sezon için daha güçlü ve ayakları yere basan bir takım oluşturmak hedefi ile yola çıkmış bulunmaktayız. Geçen sezon yapılan yanlışlardan ders alarak ilçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Ramazan Çankaloğlu'nun destekleri ile daha iddialı bir takım kurmuş bulunmaktayız. Kurmuş olduğumuz bu zorlu yolda değerli hemşerilerimizin destekleri ile daha güzel yarınlara ulaşmak hedefindeyiz" dedi.

Bitlis Özgüzeldere Spor ve Güroymak Spor, 1. bölgede mücadele edecekler. - BİTLİS

Bal liginde guruplar belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Kubilay Aka Deniz Akkaya
Spor Cristiano Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bal liginde guruplar belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:23:25. #1.17#