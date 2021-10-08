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BAL Ligi grupları belli oldu

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BAL Ligi grupları belli oldu

2021-2022 Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da gruplar belli oldu.

ERZURUM (İHA) - 2021-2022 Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da gruplar belli oldu. Kars'ı temsil eden Kars 36 Spor ile Kağızman Gençler Birliği Spor 3'üncü grupta şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kars 36 Spor ile Kağızman Gençler Birliği Spor'un yer aldığı 2'inci Bölge, 3'üncü grupta Ağrı'yı 2, Erzurum'u2, Artvin'i 2, Ardahan'ı 1 ve Iğdır'ı 1 takım temsil edecek.

2021-2022 Sezonu Bölgesel Amatör Lig grupları belirlendi. Bu sezon BAL 261 takımın katılımı ile her bölgede 3'er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak.

Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak olup her bölgede grup birincisi olan 3'er takımın tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre oynayacakları

Bölge Birinciliği müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak. 6 ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Trabzon illeri birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller ise aynı grupta yer alacak. Bölge ve grupların kura ve fikstür çekim tarihi ile statü önümüzdeki günlerde açıklanacak. - KARS

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