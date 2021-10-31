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BAL Ligi ekiplerinden Kapaklıspor lige üç puanla başladı

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BAL Ligi ekiplerinden Kapaklıspor lige üç puanla başladı

Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 1. Grupta mücadele eden Kapaklıspor, ilk hafta maçında evinde Tuncaspor ile karşılaştı.

Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 1. Grupta mücadele eden Kapaklıspor, ilk hafta maçında evinde Tuncaspor ile karşılaştı. Rakibi karşısında maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Kapaklıspor, Emre ve Şaban'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk devresini tek gollü üstünlükle tamamlayan Kapaklıspor, ikinci devrede farkı açmak için tüm hatları ile rakip kaleye hücum etti. Karşılaşmanın 75'inci dakikasında hızlı gelişen Kapaklıspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Şaban, şık bir vuruş ile topu ağlara gönderek, skoru 2-0 yaptı. Oyundan kopmayan Tuncaspor ise, 88'inci dakikada Berke'nin golü ile skoru 2-1'e getirdi. Maçın kalanında gol sesi çıkmayınca Kapaklıspor, BAL Ligi'ndeki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. - TEKİRDAĞ

BAL Ligi ekiplerinden Kapaklıspor lige üç puanla başladı

BAL Ligi ekiplerinden Kapaklıspor lige üç puanla başladı

BAL Ligi ekiplerinden Kapaklıspor lige üç puanla başladı

BAL Ligi ekiplerinden Kapaklıspor lige üç puanla başladı

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