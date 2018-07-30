Spor Bakary Kone, Ankaragücü'nde
Bakary Kone, Ankaragücü'ndeANKARA, (DHA)Spor Toto Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Ankaragücü, Burkina Faso'lu defans oyuncusu Bakary Kone ile anlaşma sağladı.
Bakary Kone, Ankaragücü'nde
ANKARA, (DHA)
Spor Toto Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Ankaragücü, Burkina Faso'lu defans oyuncusu Bakary Kone ile anlaşma sağladı.
Ankaragücü, Kone transferini sosyal medya hesabından hazırladığı video ile duyurdu.
Hazırlanan görselde, Ankara ekibinin, Bir stopere ihtiyacımız var mesajına, Kone, Geliyorum cevabı verdi.
Ayrıca Ankaragücü, Nijeryalı futbolcusu Lanre Kehinde ile yeniden anlaşma sağladı.