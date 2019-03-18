Spor Bakanı Kasapoğlu: "Ödediğimiz kredi ve burslar 12 kat arttı"

BAYBURT - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Söylediğimiz gibi önceliğimiz sizlersiniz. Kredi ve burs 17 sene önce ne kadardı biliyor musunuz? Ödediğimiz kredi ve burslar 12 kat arttı. Bunun yanında bizim sloganımız değil, hayata geçirdiğimiz bir konu." dedi.

Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" programına katılan Bakan Kasapoğlu, burada gençlerin sorularını yanıtladı.

Kasapoğlu, bir öğrencinin kredi borçlarıyla ilgili sorusuna, "Sizler işe girene kadar kaç yıl olursa olsun geri ödeme zorunluluğunuz yok. Bir dilekçeyle bize başvurun, sigorta girişiniz olmadığı müddetçe biz sizden onu talep etmiyoruz. Burada maalesef bilgi akışında bir sorun var. Karşılaşıyoruz bu sorularla ama bu çok net bir konu. Kesinlikle mağduriyete yol açacak bir konu değil. Söylediğimiz gibi önceliğimiz sizlersiniz. Kredi ve burs 17 sene önce ne kadardı biliyor musunuz? Ödediğimiz kredi ve burslar 12 kat arttı. Bunun yanında bizim sloganımız değil, hayata geçirdiğimiz bir konu. O yüzden siz işe girene kadar da bekliyoruz." diyrek cevap verdi.

"17 sene önce 200 bin yatak bile yoktu Türkiye'de. Şu an 700 bine yakın yatağımız var"

"Bizim amacımız sizleri nasıl geleceğe daha güçlü hazırlarız. 17 sene önce 200 bin yatak bile yoktu Türkiye'de. Şu an 700 bine yakın yatağımız var. 180 binden 700 bine. Yine bin 500 kadar spor tesisi varken şu anda 5 bine yakın tesis var. Belediyelerle birlikte yaptığımız ayrı. Dolayısıyla biz açıkçası üretimi ve katkıyı nasıl artırırız onun derdindeyiz. Bizim daha farklı proje desteklerimiz de var. 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' felsefesiyle hareket ediyoruz. Bu hepimiz için geçerli. O yüzden nasıl daha çok üretiriz, bu toplum için daha fazla şey ortaya koyarız onun derdindeyiz. Bu anlamda gençlerimizin geleceğine yönelik desteklerimiz, yatırımlarımız devam edecek."

Programda soruları cevaplayan AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak da seçilmesi halinde gençlere yönelik hayata geçireceği projeleri anlattı.

Kaynak: İHA