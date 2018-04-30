Spor Bakanı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı Aradı: Fenerbahçe Maçına Çıkın
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fikret Orman'ı arayarak "Ülke futbolunda kriz ortamı oluşmaması için maça çıkmanız daha doğru olur." dedi, Orman, "Geri adım atarsak bu koltukta oturamam." yanıtını verdi.
Tatil edilen olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynanmasına ilişkin TFF'nin verdiği karar Siyah-Beyazlılar'ı harekete geçirmişti. Hafta içinde Beşiktaş Divan Kurulu olağanüstü şekilde toplanırken, tarihi bir kararla maça çıkılmayacağı açıklanmıştı.
"ÜLKE FUTBOLUNDA KRİZ ÇIKMAMASI İÇİN MAÇA ÇIKIN"
Beşiktaş Yönetimi'nin bu hareketi dış basında dahi geniş yer bulurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuyla ilgili olarak Başkan Fikret Orman'ı aradığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın patronuyla görüşen Bakan Bak'ın, "Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maça çıkmanız daha doğru olacaktır" telkininde bulunduğu belirtilirken, Orman ise kararın sadece kendisine ait olmadığını söyledi.
"GERİ ADIM ATARSAK BU KOLTUKTA OTURAMAM"
Beşiktaş Başkanı, "Divan Kurulu'nda tüm kurulların talebiyle maça çıkmama kararı verdik. Yönetim olarak geri adım atıp maçı oynarsak, bu koltukta oturamam" cevabını verdi. Bunun üzerine Spor Bakanı da, "Son kararı size bırakıyorum. En doğru olanı yapacağınıza inanıyorum" mesajını gönderdi.
(Fanatik)
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Besiktas a saldiriliyor korner kullandirmiyorsun mac kac dk durmus 70 yasinda adamin kafasi yarilmis yerlerde suruklenmis kanamis kanamamis oyunculara guvenlik saldirmis mac oynatilmamis kimin sahasinda bu olaylar adelet nerde demiroren besiktasin basina hep bir corap ormustur baskan oldugu zamanda besiktasi 20 yil geriye atmistirCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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O kadar delikanlıysan kartal sahaya gel sahayaa !!! Entrikalarla,sinsilikle,korkaklıkla,tiyatroyla bir yere varamazsin ! O kadar delikanlıysan kartal sahaya gel sahayaa !!!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yiyorsa çıkma maça bakacaz şu meşhur d duruşuna :DCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe maç sonrası hükmen galip olmaları gerektiğini iddia etmişti.Eğer düşüncelerinde samimi iseler şerefli bir şekilde onlarında bizde maça çıkmıyoruz demesi gerekmezmiydi. Şimdi Beşiktaşa aferin çıkmayın demek en hafif ifadeyle fırsatçılık, riyakarlık ve ahlaksızlıktır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sizler Beşiktaş ve Fenerbahçe liler kavga edip durun biz yine entrikalarlan hakemlerimizle şampiyonluğa koşuyoruz yine bekle bizi Cristiano Ronaldo Musleramız kova olmaya geliyor yine karşına şampiyonlar liginde hattriklerinle gol rekoru sayılarını arttırmaya geliyoruz bekle bizi Ronaldo,Ramos,Modriç,gerıt bele,benzema,asensio bekleyin keşke hakemlerimizide getirebilseydik en azından 6 golden az yerdikCevap Yaz 4 Yayından Kaldır