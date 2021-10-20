Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı - Haberler
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Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları kapsamında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları kapsamında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı.

Bakan Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakalarının yapıldığı Seyrantepe Spor Kompleksi'ne geçti.

Sporcularla görüşerek, hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, tribünde karşılaşmaları izlemek için gelen taraftarlara futbol topu hediye etti.

Soylu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç ve Spor Kulübü ile Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı arasında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı.

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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