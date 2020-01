14.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:51

SPOR Bakan Kasapoğlu: Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı kardeşlik ruhuna uygun ilerliyor

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Buradan çok iyi sonuçlar çıkacak

TFF Başkanı Özdemir: Yeni kulüpler yasasının çok önemli verilerini elde ettik

Ercan ATA - Celal ATALAY/ ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın sporun kardeşlik ruhuna ve dostluk anlayışına uygun ilerlediğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Ankara'da süren "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ikinci gününde öğle arasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ankara'da dün başlayan "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın öğle arasında, ilk olarak Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil konuşma yaptı. Çalıştayda özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişikliklerin tartışıldığını kaydeden Sepil, "Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerinin katılımıyla uzunca çalıştık. Çok yararlı bir çalışma oldu. Dün öğleden sonraki panellerde bakanlığımız yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Tüm liglerdeki kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun sorunlarını tartıştılar. Özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişiklikler tartışıldı. Bir Süper Lig başkanı olarak diğer liglerle oturmamız bize deneyim kazandırdı. Herkes görüşlerini ifade etti. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalarımız sürecek. Ama ilk günden şunu gördük ki uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Samimiyetle söylüyorum; buradan çok iyi sonuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk sporunun yararlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR: ÇOK ÖNEMLİ KARALAR ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise çalıştay sonunda çok önemli kararlar alacaklarına ve önemli bir yol haritasına ulaşacaklarına inandığını söyledi. Özdemir, "Türk futbolunu her yönüyle her konuda masaya yatırdık. Sorunları masaya yatırırken sadece Süper Lig kulüplerinin değil 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerinin tamamını, bütün liglerin kulüplerinin neredeyse tamamına yakınını başkanları temsil ettiler. Türk futbolunda yaşanan bütün sorunları ve neler yapabileceğimiz konusunda önemli oturumlar yapıyoruz. Bu organizasyonların sık sık devam etmesini arzuluyorum. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Burada bütün liglerdeki sorunlar masaya yatırıldı. Her konu tartışıldı. Görüşlerini ifade ettiler. Yapılan toplantılar sonucunda çok önemli karalar alacağımıza ve önemli bir yol haritasına ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"YASASININ ÇOK ÖNEMLİ VERİLERİNİ ELDE ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Yeni kulüpler yasası için çok önemli veriler elde ettiklerini vurgulayan Özdemir, "Buradan aldığımız neticelerle önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisimize gelecek olan yeni kulüpler yasasının da çok önemli verilerini bu toplantılar neticesinde elde etmiş bulunmaktayız. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki aylarda yasa Meclis'e gelecek ve kulüplerimizin bundan sonraki hayatları ile ilgili yeni yasa tasarısı Meclis'te tartışılarak yasalaşacak. Bundan sonraki süreçte de kulüplerimiz bu yasa şartlarına göre kulüp yönetimi sürdürülecek" diye konuştu.

"SÜREÇ SPORUN KARDEŞLİK RUHUNA ÇOK UYGUN BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise çalıştayın sporun kardeşlik ruhuna ve dostluk anlayışına uygun ilerlediğini vurguladı. Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Pazartesi başlayan ve Cuma günü sona erecek olan bu süreç sporun kardeşlik ruhuna, sahada kalacak olan rekabet anlayışına, dostluk anlayışına çok uygun bir şekilde ilerliyor. Ben bu anlamda müteşekkirim ve bundan sonraki süreçte de bugüne kadar belki de kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, masaya yatırılmasıyla bir süreci, inşallah sorunları çözerek, dün de ifade ettim, hatalarla yüzleşerek çözeceğiz. Bundan sonraki süreçte hem idari anlamda hem mali anlamda disipline edilmiş bir anlayışla camiamıza egemen kılma noktasında da çalışacağız. Ben oturumlara bizzat katılmaya gayret gösteriyorum. Bu hususta kulüplerimiz, takımlarımız ve federasyonlarımız hakikaten çok hassaslar. Bu çalıştayın sadece toplanarak, ayrılarak değil, bundan sonraki süreçteki aksiyonlarla, yol haritaları, geliştirilecek strateji ve planlarla bu çalıştayın ruhunun devam edeceğini düşünüyorum. Bu tür birliktelikleri biz inşallah sürekli hale getireceğiz."

"İMKANLARIMIZ ÇOK İLERİ BOYUTTA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelinen aşamayı ve süreci arz edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Camiayla bir araya gelecek, dertlerimiz sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi konuşacağız. İletişimi güçlü kılarak, sporun da ruhuna uygun bir şekilde ülkemizin marka değerini inşallah yukarılara taşıyacağız. Bunu görüyor ve inanıyoruz. Bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri kabul edecek. Kendilerine gelinen aşamayı ve süreci arz edeceğiz. Bu çalıştayın sonuçlarını da arz etmekten ayrıca heyecan duyuyoruz. Yolumuz uzun bir yol. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip. İmkanlarımız çok ileri boyutta. Bu imkanları bu genç nüfusla birlikte değerlendirdiğimizde önümüzde hiç kimse duramayacaktır" dedi.

"HER ŞEY ÇOK ŞEFFAF ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Yarın da diğer federasyonlarla konuları görüşeceklerini bildiren Bakan Kasapoğlu, futbolda ve diğer branşlarda güçlü bir geleceğin kendilerini beklediğini dile getirdi. Kasapoğlu, "Hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Çalıştayımız bereketli sonuçlar getirdi. Yarın da diğer federasyonlarımızla konuları masaya yatıracağız. Sonuçları da sizlerle aşama aşama paylaşacağız. Her şey çok şeffaf çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ben bu manada siz değerli medya mensubu arkadaşlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu