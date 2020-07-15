SPOR Bakan Kasapoğlu: Şanlı bayrağımızı hiçbir hain odağın emellerine yar etmeyeceğiz
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SPOR Bakan Kasapoğlu: Şanlı bayrağımızı hiçbir hain odağın emellerine yar etmeyeceğiz

Bakan Kasapoğlu: Şanlı bayrağımızı hiçbir hain odağın emellerine yar etmeyeceğizİSTANBUL, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Umudumuz, ümidimiz olan gençlerimiz, 15 Temmuz gecesi bu mücadelenin en ön safında yer aldılar.

15.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:45

Bakan Kasapoğlu: Şanlı bayrağımızı hiçbir hain odağın emellerine yar etmeyeceğiz

İSTANBUL, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Umudumuz, ümidimiz olan gençlerimiz, 15 Temmuz gecesi bu mücadelenin en ön safında yer aldılar. Milletimizin atalarında ve torunlarında olan bu asil ruh ilelebet devam edecek. Bu şanlı bayrağı hiçbir örgütün, hiçbir hain odağın emellerine yar etmeyeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, motosiklet sürücülerinin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlattıkları konvoya katılan motosikletçilerle bir araya geldi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saat 06.00'da bir araya gelerek buradan konvoy halinde Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket eden motosiklet tutkunları, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'ya geldi.

Başkentte, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sürücüleri bakanlık binası önünde karşıladı.

"BU MİLLETİN İKİNCİ BİR İSTİKLAL MÜCADELESİNİ O GECE HEP BİRLİKTE YAŞADIK"

Bakan Kasapoğlu, motosikletçilerle bir araya gelişinde yaptığı konuşmada, "Bugün millet olarak çok önemli bir mücadelenin yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu milletin ikinci bir İstiklal mücadelesini o gece hep birlikte yaşadık. Bu vesileyle şehitlerimizi minnetle rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizi de onların kahramanlığı onlara da tabiki şükran doluyuz, minnet doluyuz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Bu milletin atalarında ve torunlarında olan bu asil ruh ilelebet devam edecek. Bu şanlı bayrağı hiçbir örgütün, hiçbir hain odağın emellerine yar etmeyeceğiz. Umudumuz, ümidimiz her şeyimiz gençlerimiz, 15 Temmuz gecesi bu mücadelenin en ön safında yer aldılar. Onlarla birlikte çok daha güçlü, çok daha aydınlık yarınlara yürüyeceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun çok önemli bir program icra ettiğini belirterek, "Federasyonumuzu tebrik ediyorum, sembol bir program ortaya koyuyorlar. Tüm arkadaşlarımıza, başkanımıza müteşekkirim. Şehidimiz Ömer Halis Demir'in kabrinde sona erecek bu program, bu vesileyle hem onu hem diğer şehitlerimizi de rahmetle minnetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra konvoyda bulunan yaklaşık 50 motosikletçiyi, Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz hain darbe gecesinde darbecilerin bomba attıkları Özel Harekat Polisleri Yerleşkesi'ne uğurladı.

Ankara'daki törenin ardından konvoy, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket edecek.

SPOR Bakan Kasapoğlu: Şanlı bayrağımızı hiçbir hain odağın emellerine yar etmeyeceğiz

Kaynak: DHA

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