SPOR Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti
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SPOR Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik ettiNesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Golbol Kadın Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları final maçında ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı ve Paralimpik Oyunlarda üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Milli takımın maçını tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, büyük sevinç yaşayan milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

SPOR Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti
SPOR Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti
SPOR Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti
SPOR Bakan Kasapoğlu, şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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