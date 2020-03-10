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Mehmet Kasapoğlu, Kayseri, DHA, Güncel

SPOR Bakan Kasapoğlu öğrencilerle bir araya geldi

SPOR Bakan Kasapoğlu öğrencilerle bir araya geldiYasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN - KAYSERİ DHAErciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) öğrencilerle buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin bulunduğu coğrafya nedeniyle pek çok sorunla mücadele ettiğini belirterek, Milletimizin birlik...

10.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:42
SPOR Bakan Kasapoğlu öğrencilerle bir araya geldi

SPOR Bakan Kasapoğlu öğrencilerle bir araya geldi

Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN - KAYSERİ DHA

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) öğrencilerle buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin bulunduğu coğrafya nedeniyle pek çok sorunla mücadele ettiğini belirterek, Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir niteliktedir dedi.

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

GENÇLERLE YOL YÜRÜMEK BİZLERİ HEYECANLANDIRIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, öğrencilerin olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, Sizlerin bizlere vereceği öneriler, düşünceler bizim için çok kıymetlidir. Bakanlığımızın sizler için yaptığı çalışmaları nasıl geliştirir, nasıl daha kapsamlı hale getirir bunun mücadelesini veriyoruz. Bizler sizlerle yol arkadaşıyız. Siz değerli gençlerle yol yürümek bizleri heyecanlandırıyor. Ülkemizin bulunduğu coğrafya her zaman pek çok sorunla mücadele etmiş bir coğrafyadır. Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir niteliktedir. Çünkü biz ecdatlarımızdan böyle gördük. Bizim tek amacımız bayrağımızı ilelebet payidar kılmaktır. Bilim, sanat, spor ve kültürde her alanda zirveye oynayacağız. Bir saniyemizi israf etmeden çalışmalar yapmalıyız şeklinde konuştu.

BİZ ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ

Bakan Kasapoğlu konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kasapoğlu, bir öğrencinin, dünya ve Avrupa kupası şampiyonlarında Türkiye'ye neden ev sahipliği verilmediği şeklindeki soruya, Stadyum ve spor salonu konusunda çok önemli bir tesisleşmeye gittik. Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya önem veriyor. Kayseri, Sivas, İstanbul'daki stadyumlarımız, spor salonlarımız ve yüzme havuzlarımız dünyaya meydan okuyor. Bu da bize şampiyonalarda ev sahipliği vermeyenlerin sorunu. Biz önümüze bakacağız dedi.

Bakan Kasapoğlu, Hatice Nalbant isimli kadının Kayseri'de Spor Lisesi yok, 350 çocuk mağdur şeklindeki çıkışına ise, Arsayı bulsunlar, liseyi biz yaptıralım cevabını verdi.

SPOR Bakan Kasapoğlu öğrencilerle bir araya geldi

Kaynak: DHA

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SPOR Bakan Kasapoğlu öğrencilerle bir araya geldi

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