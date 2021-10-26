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Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla hem kadınlar, hem de erkeklerde dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tebrik mesajı yayımladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla hem kadınlar, hem de erkeklerde dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Cumhuriyet'in 98. yılına özel, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla, hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik ediyorum. Paletsiz ve tüpsüz olarak daldığı 100 metre derinlikten, ay-yıldızlı bayrağımız ile çıkarak bizleri gururlandıran, Türk kadınının gücünü ve isterse neler başarabileceğini tüm dünyaya gösteren Şahika kardeşime milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

 Şahika Ercümen 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı

Şahika Ercümen 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı
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