SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Meksika'daki milli serbest dalışçı Fatma Uruk'a destek ve moral telefonu
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Meksika, Güncel

SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Meksika'daki milli serbest dalışçı Fatma Uruk'a destek ve moral telefonu

SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Meksika'daki milli serbest dalışçı Fatma Uruk'a destek ve moral telefonuRekor denemesi için 1 aydır Meksika'da bulunan Milli sporcu Uruk Spor Bakanımız telefonla arayarak, bana tam destek verdiklerini söylediBurada bazen kendimi yalnız hissediyordum ama artık hissetmiyorum.

09.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:02

SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Meksika'daki milli serbest dalışçı Fatma Uruk'a destek ve moral telefonu

Rekor denemesi için 1 aydır Meksika'da bulunan Milli sporcu Uruk Spor Bakanımız telefonla arayarak, bana tam destek verdiklerini söyledi

Burada bazen kendimi yalnız hissediyordum ama artık hissetmiyorum. Çok mutluyum. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum

Bakan Kasapoğlu Bir şeye ihtiyacın varsa destekçiniz. Sürekli irtibatta olmak ve gelişmelerle ilgili bilgi almak isterim

Uğur DEMİRKIRDI İstanbul, (DHA)

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Milli serbest dalışçı Fatma Uruk'a Meksika'da koronavirüs engeli başlığıyla servis ettiği haber üzerine Spor Bakanlığı harekete geçti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya rekoru denemesi için gittiği Meksika'dan koronavirüs salgını nedeniyle yurda dönüş yapamayan milli serbest dalışçı Fatma Uruk'u telefonla arayarak moral ve destek verdi.

Serbest dalışta dünya rekoru kırmak için Meksika'nın Valladolid kentine giden milli sporcu, koronavirüs salgını nedeniyle dalış yapacakları yerlere ulaşma imkanları olmadığı için yaklaşık 1 aydır rekor denemesi için bu ülkede bekliyor. Salgın nedeniyle Türkiye'ye de dönüş yapamayan Fatma Uruk, Meksika'da yaşadığı zorlukları DHA'ya anlatmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, DHA'nın haberi üzerine milli sporcuya ulaştı. Kasapoğlu'nun telefonla aradığı Fatma Uruk'a, nelere ihtiyacı olduğu ve destek olmak için neler yapabileceklerini sorduğu öğrenildi. Kasapoğlu ayrıca sürekli irtibatta olmak ve gelişmelerle ilgili bilgi almak istediğini söyleyerek milli sporcuya moral verdi.

Spor Bakanı Kasapoğlu'nun kendisini aramasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Fatma Uruk, Burada bazen kendimi yalnız hissediyordum. Artık hissetmiyorum. Çok mutluyum dedi.

KENDİMİ ARTIK YALNIZ HİSSETMİYORUM

DHA'ya konuşan milli sporcu, Kasapoğlu'nun Bakanlık olarak tam destek vereceklerini söylediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı

Bir şeylerin yoluna gireceğini ve bugünlerin geçeceğine inanıyorum. Güzel şeylerin olacağını umuyorum. Çok güzel de bir haber aldım. Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu telefonla arayarak, kendisinden tam destek alacağımı söyledi. Bu nedenle Spor Bakanlığımıza ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamasını okumuştum. 'Bu günlerin, Türk sporuna irtifa kaybettireceğini düşünmüyoruz' diye. Bu sözler açıkçası bana büyük cesaret verdi. Burada bazen kendimi yalnız hissediyordum. Artık hissetmiyorum. Çok mutluyum. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben yine söz verdiğim gibi burada beklemeye, bu süreci atlatmaya ve sağlığımı korumaya devam edeceğim. Nihayet rekoru da kırıp çok mutlu bir şekilde, güzel ve sağlıklı günlerin de müjdesini vererek Türkiye'ye döneceğim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.

Yaklaşık 1 aydır rekor denemesi için Meksika'da bekleyen Uruk, 23 Nisan'da salgın izin verirse dalışını gerçekleştirecek. Ancak bu tarihte de dalışın yapılmaması halinde milli sporcu hedefine ulaşmak için 19 Mayıs'a kadar beklemeyi planlıyor.

SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Meksika'daki milli serbest dalışçı Fatma Uruk'a destek ve moral telefonu

Kaynak: DHA

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SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Meksika'daki milli serbest dalışçı Fatma Uruk'a destek ve moral telefonu
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