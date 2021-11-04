ARDAHAN (DHA) - SPOR Bakan Kasapoğlu Milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz

ANKARA,( Dha ) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel bir hal alan şehir buluşmalarının bugün Ardahan ile devam ettiğini belirterek, Bu protokollerle ülkemizin, illerimizin, ilçelerimizin, milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ardahan'a gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı. Bakanlık merkez binada Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Ardahan Valisi Hüseyin Öner, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Ardahan heyetiyle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, geleneksel bir hal alan şehir buluşmalarımıza bugün Ardahan ile devam ettiğini ifade ederek, Bu protokollerle ülkemizin, illerimizin, ilçelerimizin, milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz diye konuştu.

Kasapoğlu, daha önce Ardahan'a verimli bir seyahat gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Geçtiğimiz aylarda Ardahan'ın çok değerli halkıyla bir araya gelmiş, yapımı devam eden tesislerimizi ziyaret etmiştik. Buz pisti tesisimiz hızlı şekilde devam ediyor. Bundan sonraki süreçte Ardahan için ne yapabiliriz, onunla ilgili verimli bir toplantı yapmıştık. Bugün de tüm istişarelerimizi bir yatırım protokolü halinde hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki vizyonu, kalkınma mücadelesi, tüm illerimizde olduğu gibi Ardahanımızda da çok güçlü bir şekilde icraatla, yatırımla ortaya kondu ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü 2002'de Ardahan'da hiç spor tesis yokken, bugün 22 gençlik ve spor yatırımı söz konusu. Ardahan'ın yurt kapasitesine baktığımızda 2002 yılında sıfır kapasite varken, bugün 3 yurdumuzda 2 bin 578 kapasiteyle öğrencilerimize hizmet veriliyor. Bu yıl itibarıyla Ardahan'da yedekte hiç öğrencimiz yok. İsteyen tüm öğrencilerimizi yurtlara yerleştirmenin mutluluğunu özellikle hissettiğimi belirtmek isterim. Özellikle 2002'de 272 lisanslı sporcu vardı, bunlardan 99'u faaldi, bugün ise 19 bin 258 lisanlı sporcu var ve bunlardan 6 bin 600'ü faal. O zaman 12 kulüp varken, şu an 40 amatör kulüp var. Bugünkü protokolle tesislerimizi, gençlik yarımlarımızı ve sporcu envanterimizi çok daha yukarılara güçlü bir şekilde birlikte taşıyacağız. Ülkemizin dört bir yanı bizim için çok kıymetli. İstanbul'da, Trabzon'da, İzmir'de, Edirne'de ne yatırım varsa, Ardahan'da da olacak. 50 milyon liradan fazla yatırımı bugün Ardahan'ımız için imzalıyoruz. Ardahan'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Anadolu'nun kaderi Türkiye'nin kaderidir dedi.

İmzalanan protokol kapsamında Ardahan'a yapılacak gençlik ve spor yatırımları şöyle; İki adet buz pisti yapımı, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapımı, 1 adet 6 kulvarlı sentetik yüzeyli tartan atletizm pisti, 2'li tip soyunma odası, aydınlatması ve 250 seyirci kapasiteli portatif tribün yapımı, mevcut nizami toprak yüzeyli futbol sahasının sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürülerek, 2'li tip soyunma odası ile 250 seyirci kapasiteli portatif tribün yapımı, 1 adet güreş branşına uygun spor salonu yapımı, 1 adet okul tipi spor salonu yapımı, 1 adet mahalle tipi gençlik merkezi yapımı, 3 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 10 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 10 adet çok amaçlı asfalt üzerine sentetik yüzeyli basketbol sahası yapımı, 1 adet basketbol-voleybol sahası yapımı, 60 adet basketbol potası yapımı, 7 adet spor tesisinin bakım onarımının yapımı.