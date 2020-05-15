SPOR Bakan Kasapoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti SPOR Bakan Kasapoğlu Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA,(DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

SPOR Bakan Kasapoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti ANKARA,(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deftere şunları yazdı Aziz Atatürk; Gençlik Haftası'nın başladığı bugün ülkemizin dört bir tarafında kalbi bizimle atan gençlerimizi temsilen huzurunuzdayız. Ülkemizin istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesiller; cumhuriyete, demokrasiye ve hukuk devletimize sadakatle sahip çıkıyor. Bugün dünyanın en saygın demokratik düzenine sahibiz. Türkiye adaleti ve merhametiyle dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Bu zor pandemi günlerinde bütün mağdur ve mazlum milletlerin elinden tutuyoruz. Sizin ve istiklalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızın emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Ruhunuz şad olsun. Ziyarette, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu. (FOTOĞRAFLI) DHA-Spor Ankara tr 2020-05-15 121047 Kaynak: DHA