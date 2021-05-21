SPOR Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
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SPOR Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecekMustafa KANLI-Ahmet ATAMACA/GAZİANTEP,(DHA)-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirileceğini söyledi.

SPOR Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek

Mustafa KANLI-Ahmet ATAMACA/GAZİANTEP,(DHA)-

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Gaziantep'te bugün başlayan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin açılışı ve çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçta başlama vuruşunu yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları ve sporcuların da katıldığı açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, Son 19 yılda her alanda Türkiye'nin çok farklı bir aşamaya geldiğini ve devrim yaşadığını aktardı.

2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, " Bu gün spor ve sanat şehri Gaziantep'teyiz. İlimizin spor turizmi açısından tüm dünyaya hitap edeceği tesislere sahip olması için çalışıyoruz. Avrupa Ampute şampiyonasını yaptığımız için çok şanslıyız. Türkiye sıradan bir ülke değil Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde son 19 yılda her alanda Türkiye'nin çok farklı bir aşamaya geldiğini ve devrim yaşadı. Gençlerimizle birlikte, gençlerimizin omuzunda Türkiye'yi çok yüksek standartlara ulaştırmak istiyoruz. Yarınların Türkiye'sini yine birlikte başaracağız. Spor kardeşlik, sağlık, birlik ve beraberlik demek. Pek çok branşa değer verdiğimizi sadece sözlerimizle ifade etmiyor, bunu her hamlemizde ortaya koyuyoruz. Bugün ülkemizde farklı bölgelerden gelmiş sporcularımız var. Bu şampiyona nedeniyle kendilerine hoş geldin diyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum. Bugün Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne Gaziantep'te ev sahipliği yapıyoruz. 2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bunun müjdesini de spor camiamızla paylaşmak istiyorum, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Matheus Vildajk ise organizasyonun eğlenceli ve güzel bir şekilde tamamlanmasını temenni ederek, "Bizimle beraber oldukları için Türk yetkililere teşekkür ediyorum. Güzel bir seremoniyle başladığımız bu organizasyon umarım aynı güzellikle tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Futbol Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk de her detayı özenle düşünülerek organize edilen şampiyonaya katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Öztürk, 5 takımla organizasyonun bugün başlayacağını belirtti.

Şampiyonanın ilk maçı olan Şahinbey Belediyesi-Legia Warsaw maçının başlama vuruşunu gerçekleştiren ve 27 numaralı forma hediye edilen Kasapoğlu, daha sonra bisiklet dağıtım törenine katıldı.

SPOR Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
SPOR Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
SPOR Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
SPOR Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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