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Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda rakibi ZZ Leiden

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda rakibi ZZ Leiden

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 3. hafta maçında Hollanda'nın ZZ Leiden ekibine konuk olacak.

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 3. hafta maçında Hollanda'nın ZZ Leiden ekibine konuk olacak.

Hollanda'nın Leiden şehrindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Organizasyonda 2'de 2 yapan Bahçeşehir Koleji, grupta lider durumda bulunurken, birer galibiyet ve yenilgisi olan ZZ Leiden 3. sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Mornar Bar'ı 75-68, ikinci hafta mücadelesinde Iraklis'i 64-63 mağlup etti.

İlk maçında Iraklis'i 71-63 yenen ZZ Leiden ise Mornar Bar'a 87-74 mağlup oldu.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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