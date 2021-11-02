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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Mornar Bar'a konuk olacak

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Mornar Bar'a konuk olacak

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Karadağ'ın Mornar Bar takımıyla karşı karşıya gelecek.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Karadağ'ın Mornar Bar takımıyla karşı karşıya gelecek.

Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 3 maçı da kazanan Bahçeşehir Koleji, 4 takımın mücadele ettiği grupta zirvede yer alıyor. İki galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Mornar Bar ise ikinci basamakta bulunuyor.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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