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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Iraklis'e konuk olacak

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Iraklis'e konuk olacak

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 2. haftasında yarın Yunanistan ekibi Iraklis ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 2. haftasında yarın Yunanistan ekibi Iraklis ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Selanik kentindeki Ivanofio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Organizasyondaki ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, yarın kazanarak 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Iraklis ise ilk müsabakasında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'e deplasmanda 71-63 mağlup oldu.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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