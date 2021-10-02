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Bahçeşehir Koleji: 90-81

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bahçeşehir Koleji: 90-81

SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Can Mavisu (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)PINAR KARŞIYAKA: M Baye (xxx) 9, Colson (xxxx) 41, Semih (xxx) 9, Taylor (xxx) 9, Yunus (xx) 4, Burak Can (xx), Can (xx) 4, Mitchell (xx) 3, Blackmon (xxx) 11,...

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Can Mavisu (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: M Baye (xxx) 9, Colson (xxxx) 41, Semih (xxx) 9, Taylor (xxx) 9, Yunus (xx) 4, Burak Can (xx), Can (xx) 4, Mitchell (xx) 3, Blackmon (xxx) 11, Berkan (xx),

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Bentil (xx) 13, Jones (xx) 11, Smith (xx) 10, Hall (x) 4, Oğuz (x) 4, Muhammed (xxx) 15, Ahmet (xx) 4, Berkay (xx) 7, Erkan (xx) 2, Hadi (x) 1, Kartal (xxx) 10

1.PERİYOT: 28-15

İLK YARI: 51-31

3.PERİYOT: 70-57

BEŞ FAUL: Bentil (35.36), Oğuz (38.45), Muhammed (38.58), Erkan (39.53) ( Bahçeşehir Koleji )

ING Basketbol Süper Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 90-81 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Bahçeşehir Koleji ise ilk yenilgisini aldı. Ev sahibi ekipte Bonzie Colson, attığı 41 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Pınar Karşıyaka'nın son transferi Michael Roll, müsabakayı basın mensuplarına ayrılan pota arkasındaki bölümden takip etti.

Maça Colson'un üst üste 3 kez bulduğu 3 sayılık basketlerle fırtına gibi başlayan Pınar Karşıyaka, bu bölümde 11-2 üstünlük sağladı. Ev sahibi ekip Colson'la 19 sayı ürettiği ilk çeyreği 28-15 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Mitchell ve Blackmon'un dış atışlarıyla etkili olan Karşıyaka, Colson'un 3 sayılık basketlerine devam etmesiyle farkı 20 sayıya kadar taşıdı: 40-20. Muhammed'in sayılarıyla etkili olan konuk ekip karşısında farkın kapatmasına izin vermeyen yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 51-31 üstün girdi.

Üçüncü periyoda Yunus'un 3 sayılık basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, Taylor'un skora katkısıyla çeyreği 13 sayı önde tamamladı: 70-57.

Final periyoduna Kartal, Bentil ve Erkan'ın 3 sayılık basketleriyle farkı eriten Bahçeşehir Koleji, bitime 2 dakika 40 saniye kale farkı 1 sayıya kadar indirerek skoru 76-75'e getirdi. Son bölümde M Baye, Colson ve Semih'le etkili olan Pınar Karşıyaka, maçı 9 sayı farkla kazandı: 90-81.


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