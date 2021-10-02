Bahçeşehir Koleji: 90-81

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Can Mavisu (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)

ING Basketbol Süper Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 90-81 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Bahçeşehir Koleji ise ilk yenilgisini aldı. Ev sahibi ekipte Bonzie Colson, attığı 41 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Pınar Karşıyaka'nın son transferi Michael Roll, müsabakayı basın mensuplarına ayrılan pota arkasındaki bölümden takip etti.

Final periyoduna Kartal, Bentil ve Erkan'ın 3 sayılık basketleriyle farkı eriten Bahçeşehir Koleji, bitime 2 dakika 40 saniye kale farkı 1 sayıya kadar indirerek skoru 76-75'e getirdi. Son bölümde M Baye, Colson ve Semih'le etkili olan Pınar Karşıyaka, maçı 9 sayı farkla kazandı: 90-81.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri