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Badminton Federasyonu Genel Kurulu, 3 Kasım'da yapılacak

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Badminton Federasyonu Genel Kurulu, 3 Kasım'da yapılacak

Türkiye Badminton Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulunun yapılacağı tarih açıklandı.

Türkiye Badminton Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulunun yapılacağı tarih açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım Çarşamba günü Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurul saat 10.30'da başlayacak.

Delegelerin aşı kartı veya son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi sonucu ile genel kurul toplantısına katılabileceği belirtildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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Haber: Badminton Federasyonu Genel Kurulu, 3 Kasım'da yapılacak - Haberler Spor
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