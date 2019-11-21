21.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:28

SPOR Babasını ikna etti şampiyon oldu

Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) -

İşitme engelli milli sporcu 19 yaşındaki Türkan Teke, kendisini savunmak için çocukluğunda ilgi duyduğu tekvando yapmasına izin vermeyen anne ve babasını ikna ederek, başladığı spor yaşamında kazandığı Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliğini, olimpiyat madalyası ile taçlandırmak istiyor.

Kayseri'de oturan Türkan Teke'nin bebekliğinde çok ağlamasından dolayı kulağında ağrı olduğunu düşünen anne ve babası, sıcak su torbası koydu. Daha sonra kulağında akma meydana gelen ve bu nedenle işitme kaybı oluştuğu düşünülen Türkan Teke'nin duyma yetisi gittikçe azaldı. 10 yaşında iki kulağından ameliyat olan Türkan Teke, tedaviden olumlu sonuç alınamayınca işitme cihazı kullanmaya başladı. Çocukluğunda dövüş sporlarına ilgi duyan Türkan Teke, 16 yaşında, ilgi tekvando sporuna başlamaya karar verdi.

Ailesiyle tekvando sporu yapma isteğini paylaşınca Türkan Teke'ye babası karşı çıktı. Türkan Teke, tekvandoya olan sevgisini anlattığı anne ve babasını ikna etti. İlk katıldığı Türkiye şampiyonasında iki yıl önce ikincilik kazanan Türkan Teke, 2018'deki şampiyonada ise altın madalya, poomse dalında da Türkiye üçüncülüğü elde etti. Bu yıl Mersin'de yapılan Türkiye şampiyonasında poomse kategorisinde altın madalya kazanan Türkan Teke, müsabakada ise ikinci oldu.

Milli takım kampındaki hazırlık dönemi sonrası Antalya'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşayan Türkan Teke, gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonası hazırlıklarına başladı. Yunanistan'da yapılacak dünya şampiyonasında altın madalyayı hedefleyen Türkan Teke, 2021'de düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Tekvando sporunda başarısında kendisine destek veren ailesine ve antrenörlerine teşekkür eden milli sporcu Türkan Teke, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonasında ikincilik kazanarak, ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Gelecek yıl dünya şampiyonluğunu ardından da olimpiyat madalyası kazanmak istiyorum. Küçüklüğümde dövüş sporlarını çok seviyordum. Kendimi savunmak için tekvandoya ilgim vardı. Babama söyledim kabul etmedi. Annemle konuştum, annem babamı ikna etti. Sonra tekvandoya başladım ve şampiyonluklar kazandım. Daha fazla başarı elde etmek istiyorum.

Kaynak: DHA