03.11.2019 10:54

SPOR Baba ve oğlu aynı takımda

İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya), (DHA) ?

Sakarya Süper Amatör Lig A grubu takımlarından Kırkpınarspor'un kaptanlığını yapan 38 yaşındaki Muharrem Fındık, 18 yaşındaki oğlu Emirhan ile birlikte aynı takımda forma giyiyor.

Sapanca Kırkpınar Mahallesi'nin takımı olan ve Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Kırkpınarspor'da 13 numaralı formayla ter döken orta saha oyuncusu Muharrem Fındık, 6 numaralı forma ile sağ kanat oynayan oğlu Emirhan Fındık ile birlikte top koşturuyor. İlerleyen yaşına rağmen futbolu bırakmayan ve takımın kaptanlığını yapan Muharrem Fındık, takımda liderliği ve oynadığı futbol ile hem oyunculara hem de oğluna büyük örnek oluyor.

Aynı takımda oğlu ile birlikte forma giymekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Muharrem Fındık, Biraz erken evlenince Allah kendi çocuğumuzla birlikte futbol oynamayı nasip etti bize. İkinci oğlumda yetişiyor o da U16 Liginde Sapanca Akademispor'da oynuyor. Eğer 1 yıl daha oynarsam oda bizim aramıza katılarak daha farklı bir görüntü oluşturacağız inşallah dedi.

24 yıldır bu Kırkpınarspor'da oynadığını belirten Muharrem Fındık, oğullarına ve genç arkadaşlara örnek olmaya çalıştığını, belirterek şöyle konuştu Bazı arkadaşlar soruyor bana 'Muharrem ağabey bu yaşına rağmen nasıl bu fizik ve performansta kalabiliyorsun' diye. İyi dinlendik, iyi beslendik ve bu durumlara geldik. Şimdi de oğullarım ve genç arkadaşlara örnek olmaya çalışıyorum. Bundan sonrada gücümüzün yettiği yere kadar futbola devam ederek oğullarımın da iyi bir yerlere gelmesi için çaba göstereceğim" şeklinde konuştu.

Emirhan babasının tecrübesinden yararlandığını ifade ederek, Çocukluğumdan beri babamın hayali buydu. Duyanlar çok şaşırıyor baba ile oğul olduğumuzu öğrendiklerinde. Babam ile aynı takımda oynamaktan çok mutluyum tecrübesinden faydalanıyorum diye konuştu.

Takımın teknik direktörü Yıldırım Yılmaz ise "İkisinden de çok memnunuz. İkisinin de performanslarından faydalanmaya çalışıyoruz. Muharrem yıllarını verdi bu işe. Eğer Muharremin gücü oğlunda, oğlundaki güçte Muharremde olsa ikisi de süper ligde oynar. Allah ikisine de ayrı ayrı yetenek vermiş. Emirhan yetenekli. İnşallah Türk futboluna uzun yıllar hizmet eder. Üst ligleri yakalayabilecek bir oyuncu. Babası da futbol hayatına Emirhan ile birlikte antrenörlükle devam eder inşallah" dedi.

Kaynak: DHA