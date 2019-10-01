Spor aytemiz alanyasporlu fabrice n'sakala liderlik bizi daha çok motive etti

01.10.2019 11:48

Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala: Liderlik bizi daha çok motive etti

"Ligdeki durumumuz bende ve takımda baskı oluşturmuyor"

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- SÜPER Lig'in zirvesinde yer alan Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'da sol kanat oyuncusu Fabrice N'Sakala, namağlup liderliğin kendisi üzerinde ve takımda baskı oluşturmadığını belirterek, "Ben ekstra bir baskı uyguladığını düşünmüyorum. Aslında bu bizi daha çok motive etti" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'un renkli kişiliği ve başarılı futboluyla sevilen Fransa doğumlu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı sol kanat oyuncusu Fabrice N'Sakala, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Fransa'nın çeşitli yaş gruplarında milli formasını giyen, aynı zamanda Demokratik Kongo Cumhuriyeti A Milli Takımı'nda da oynayan 29 yaşındaki N'Sakala, bu sezon yakaladıkları başarılı havadan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"HOCAMIZ TAM BİR TAKTİSYEN"

Teknik direktör Erol Bulut ile lige başarılı bir başlangıç yaptıklarını belirten N'Sakala, "Tabii yeni hocamız tam bir taktisyen. Takıma gelmesiyle çok farklı bir hava kattı. Sergen hocamızdan biraz daha farklı bir futbol anlayışı var. Bu da beni heyecanlandırdı. Aslında takım da buna bir nebze ayak uydurdu diyebiliriz. Şu anda sergilediğimiz performans sanırım bunun eseri" dedi.

"LİDERLİK MOTİVE ETTİ"

Namağlup liderliğin kendisi üzerinde ve takımda bir baskı oluşturmadığını vurgulayan N'Sakala, "Ben ekstra bir baskı uyguladığını düşünmüyorum. Baskı altında olduğumuzu düşünmüyorum. Aslında bu bizi daha çok motive etti. Çünkü hem Alanyaspor hem de futbolcular, kariyerlerinde pek sayıda olmasa da, ilk defa lider pozisyonda oluyorlar. Bu da bizi heyecanlandırıyor, daha fazla motive ediyor. Taraftarlarımız da buna dahil. Son maçta gördünüz mü bilmiyorum, deplasman tribünümüz ne kadar doluydu, içerideki maçta da böyle olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINA SAYGI DUYARAK BAŞLADIK"

Alanyaspor'un kontrataklarında kanattan yaptığı hızlı çıkışlarla bilinen ve özellikle Fenerbahçe maçında sergilediği futbolla beğeni toplayan N'Sakala, geriden gelerek aldıkları bu karşılaşmayı da değerlendirdi. N'Sakala, "Fenerbahçe büyük bir takım olduğu için biz öncelikle onlara saygı duyarak başladık. Biraz daha oyuna kontrollü başladık, biraz daha geride bekledik o maçta. Fakat bir özelliğimizi daha keşfettik belki de. Ön tarafta baskı yaparsak, pozitif kalırsak, birbirimize inanırsak bu tarz maçlarda geri dönüşleri sergileyebileceğimizi düşündük" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA HEDEF GALİBİYET

Ligin 7'nci haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçına da değinen N'Sakala, şöyle dedi:

"Beşiktaş bizim için zorlu bir rakip. Özellikle deplasmanda oynadığımız maçlarda hep şanssızlık, ya kötü oynadık ya da rakiplerimizden son dakika golüyle mağlup olduk. Ama bu sefer şeytanın bacağını kırıp galip gelen taraf biz olmak istiyoruz."

"ALANYASPOR HÜCUM TAKIMI"

Geride kalan 6 haftada, 13 gol atıp, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak ligde liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor'un hücumcu bir takım olduğunu anlatan N'Sakala, "İlk seneden beri buradayım. Wagner Love buradayken, ardından Papiss Cisse ile maçlarımız sürekli gollü geçerdi. 3 tane yerdik, 4 tane atardık; 2 tane yerdik, 3 tane atardık. Biz takım olarak güçlü bir ekibiz. Şu anda lider pozisyondayız, bunu biraz da gollere borçluyuz. Umarım bundan sonraki süreçte de bol gol atıp kazanarak ligin zirvesinde kalmayı başarırız" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİM ALANYASPOR"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan N'Sakala, kendisinin şu ana odaklandığını söyledi. N'Sakala, "Elbette şu an için odaklandığım tek konu futbol. Futboluma odaklanmış durumdayım. Takımımız iyi pozisyonda, iyi bir süreç geçirmek istiyorum ama önceliğim elbette Alanyaspor. Benim burada 4'üncü sezonum. Başkan Bey ile zaten bir iki görüşme gerçekleştirdik, her şey olumlu olursa onlar için de benim için de elbette kalmayı tercih ediyorum" açıklamasında bulundu.

"EN BEĞENDİĞİ GOLCÜ CİSSE"

Süper Lig'deki en beğendiği golcünün takım arkadaşı Papiss Cisse olduğunu kaydeden Fabrice N'Sakala, şöyle konuştu:

"Elbette benim söyleyeceğim isim Papiss Cisse. Çünkü hem burada benim takım arkadaşım, iyi bir arkadaşım, aynı zamanda da takım dışında. Kendisinin çok değişik bir kariyeri ve çok değişik golleri var. Kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Bazen bakıyorsunuz tam 'golü kaçırdı' derken enteresan bir şekilde gol atıyor; tam bazen diyorsunuz ki 'golü attı', bu golü de kaçırıyor. Sanırım kolay gol atmayı sevmiyor kendisi. Ama dediğim gibi iyi bir golcü, kariyeriyle kendisini kanıtlamış bir oyuncu."

Kaynak: DHA