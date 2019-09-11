11.09.2019 21:54

SPOR Aytemiz Alanyaspor, Welinton'un sözleşmesini 3 yıl uzattı

Engin ANAK ALANYA (Antalya) (DHA) - Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Alanya Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Welinton katıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, 'Welinton Souza Silva'nın 3 yıl daha sözleşmesini uzatıyoruz. Hem camiamıza hem de futbolcumuza hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz Welinton takımımızın önemli futbolcularından birisi. Gerçekten geldiği günden bu yana Alanyaspor için sahada elinden her şeyi yaptı. Onun dışında efendiliği ve kişiliyle bütün takım arkadaşlarına örnek bir davranış çizdi. Kendisinden biz memnunuz kendisi de bizden memnun ki hiçbir şart koşmadan 3 yıl daha sözleşmesini uzattı' dedi.

'BURADA ÇOK MUTLUYUM'

Sözleşmesinin uzatılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva da 'Burada gerçekten çok mutluyum. Burada geçirdiğim 3 yıl boyunca hem Alanya şehri hem de Alanyalılar ve yönetimimiz bana çok iyi davrandı. Çok sıcakkanlılar. 3 yıldır buradayım ve başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Bana sözleşme konusunda yardımcı olanlara burada sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Burası gelişmekte olan bir kulüp, 3 yıldır üzerine çok koyduk. Şu an bulunduğumuz yer aslında bizim sıkı çalışmamızın sonucu. Önümüzdeki 3 yıl bu formayı giymekten mutlu olacağım. Elimden geleni yapacağım ve Alanyaspor'un başarısı için mücadele edeceğim' diye konuştu.

FENERBAHÇE'YE SIKI HAZIRLIK

Ligin 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Welinton, Fenerbahçe'nin büyük bir takım olduğunu, zor bir maç olacağını fakat bütün hafta bu maça sıkı şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, çalışmalarının karşılığını galibiyetle almak istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA