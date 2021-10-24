Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Vitor Pereira: Futbol bazen adaletsiz ve bugün de adaletsiz bir sonuç oldu

"Hayal kırıklığı yaşadım"

Bülent Korkmaz : Şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'yi burada yenmek zordu

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Bugünkü maçla ilgili ne diyebilirim ki. İlk yarı harika bir oyun sergiledik, golü bulmak için her şeyi denedik, ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı da bunu denedik ama rakip ilk fırsatta golü buldu. Golden sonra baskı kapasitesini kaybettik. Kazanmak için oyuncu değişiklikleri yaptık, ters ayakla orta yapmayı denedik ve beraberliği yakaladık. 2-1 yapacak fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Rakip kornerden ikinci golü buldu. Rakibimiz yarım puanlık bir oyun oynamadı belki. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımız için üzgünüz. Bu şekilde oynamaya devam edersek, baskı yaparsak böyle oynadığımız maçları kazanırız. Birazcık eksik olan o topun çizgiyi geçmesi şanssızlığı her zaman olmayacaktır. Bu şans dönecektir. Bu ruhla devam etmemiz gerekiyor. Bugünkü oyunla bu skoru hak etmedik. Başkanımız bunu hak etmiyor. Futbol bazen adaletsiz ve bugünde adaletsiz bir sonuç oldu" dedi.

Avrupa hedeflerinin olup olmadığı sorulan Bülent Korkmaz, "Çok mütevazı bir kulübüz ve yönetim kurulumuz var. Oyun oynamaya çalışıyoruz. Avrupa hedefimiz yok. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz" şeklinde konuştu.