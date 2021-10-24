Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Pereira 7 değişiklik yaptı

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, – Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ediyor. Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayan maçta hakem Halit Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İlker Takpak üstlendi.

Vitor Pereira, Alanyaspor maçına şu 11'le çıktı: "Berke, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun."

İRFAN CAN KAHVECİ İLE MERT HAKAN YANDAŞ YEDEKLER ARASINDA

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA 4 EKSİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Alanyaspor'da sakatlıkları nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Kayserispor maçı kadrosunda bulunmayan Wilson ve Babacar antrenman eksikleri nedeniyle, antrenmanda sakatlanan Awaziem ve Slovenya Milli Takımı'ndan eklem ağrısı şikayetiyle dönen Miha tedavi süreçleri devam ettiği için Fenerbahçe maçında yer almadı. Bülent Korkmaz mücadeleye şu 11'le çıktı: "Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Joao Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou."