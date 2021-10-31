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Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Göztepe ile 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, son dakikaya kadar takımın maçı bırakmamasının kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Göztepe ile 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, son dakikaya kadar takımın maçı bırakmamasının kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Göztepe karşısında kazanamadıkları için üzgün olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ilk ve son 15 dakikalarında çok etkili bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Korkmaz, "Bu sürede hem golü hem de gol pozisyonlarını bulduk. Kazanabilirdik. Öne geçtik. Sonra mağlup duruma düştük. Son dakikalarda beraberliği yakaladık. Takımın maçı bırakmaması ve sonuna kadar zorlaması benim için önemliydi." dedi.

"Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin." ifadesini deplasmanda oynadıkları karşılaşmalar için kullanmak istediğini dile getiren Korkmaz, "Yolumuza devam edeceğiz. Milli takım arasından önce Rize ile maçımız var. Cuma gününe kısa bir süre var. Bir an önce hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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