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SPOR Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

14.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:44
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA) - Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 5 haftalık galibiyet hasretini bitirdiklerini söyledi. Sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıktıklarını belirten Bulut, "Bugün Gaziantep karşısında muhakkak 3 puan almak istiyorduk. Bunu başardığımızdan dolayı mutluyuz. Zor bir maç olacağını biliyorduk çünkü rakip 5-3-2 sistemiyle oynadığından dolayı biz de sistemi değiştirdik, 4-3-3 olarak başladık. Takım istediğim doğrultuda gitmedi. Maçın başında ilk 15-20 dakika iyi performans gösteremedik. Ondan sonra sistemi değiştirdik, yine normal 4-2-3-1'e döndük. Orada daha iyi oynamaya başladık. İlk yarının sonlarına kadar yakaladığımız pozisyonlar ve attığımız gol de var. Ama maçın geneline baktığımızda futbol açısından çok tempolu, iyi bir maç olduğunu söyleyemem. İniş çıkışlar vardı. Bugün önemli olan burada sadece almamız gereken 3 puan vardı, aldığımızdan dolayı mutluyuz. Tabii taraftarımız olsaydı burada bambaşka olabilirdi. Taraftarımız bize güç katıyor, arkamızda en büyük destekçi oluyor. Takımı biraz daha ileriye itekleyebilirdi. Ama biliyorsunuz bu koronavirüs olayından dolayı, sağlık hayatımızdaki en önemli şey. İlk sağlık ondan sonra iş. Ondan sonraki süreçte ligimiz nasıl seyredecek ne olacak bitecek federasyon yetkilileri açıklayacaktır" dedi.

ONUR'UN DURUMU İYİ

Karşılaşmanın 50'nci dakikasında sakatlanan ve hastaneye götürülen Onur'un sağlık durumunun sorulması üzerine Bulut, "Direkt önümde olan bir pozisyon. İkili mücadelede bileğini burktu. İlk bilgilere göre büyük bir sorun olmadığını söylediler. Ağrısı var, bileğini burktu. Yarın daha net bilgi almış olacağız, MR'ı çekilecek, orada daha çok bilgi sahibi olacağız? cevabını verdi.

Rakibe iyi hazırlandıklarını belirten Bulut, "4-3-3 sisteminde hazırlanmıştık. Çünkü rakip 5-3-2-1 sisteminde oynuyor. İlk 15 dakikada tam uyum sağlayamadık. İlk yarının sonunda 20'nci dakikadan itibaren gol pozisyonlarına girdik. İkinci yarıda rakip, kalemizde çok fazla gol pozisyonuna giremedi. Tam tersi bizim yakaladığımız net pozisyonlar var. Hatta ilk yarının sonuna doğru Papiss o 2'nci golü atmış olsa bugün skor bambaşka şekil olurdu. Tabii Siopis bizim için önemli futbolcu, tempolu ve agresif futbolcu. O olduğunda zaten o agresifliğini ve temposunu sahaya yansıtıyor. Bugün ondan biraz uzaktık, agresif değildik ve tempomuz biraz düşüktü" diye konuştu.

SUMUDICA SERT KONUŞTU

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Ninel Sumudica futbolcularını sert eleştirerek oyuncuların sert yaptırımlarla karşılaşabileceklerini söyledi. Sumudica, şöyle dedi:

"Ben takımın performansından memnun değilim. İlk 30-35 dakika iyi oynadık. Topu kontrol ettik. Rakip ceza sahasına iyi toplar gönderdik. Gol atamayınca puan alınmıyor. İlk yarıda iki kere geldiler kalemize bir tanesi de gol oldu zaten, maçta bu golle bitti. Eğer oyuncularım ligin bittiğini düşünüyorsa yanılıyor. Bugün bunun bedelini ödeyecekler. Oyuncularımı buraya gelmeden 1 hafta önce uyardım. Hava durumunu kontrol etti, sahanın zeminini biliyordum. Oyuncularımı krampon seçiminde uyardım. Metal diş kramponla sahaya çıkmalarını söyledim. Ama onlar plastik diş kramponla oynamayı tercih etti. Dengelerini kaybedip sürekli düşüyorlar. Bir kulüp düşünün oyuncularının maaşlarını ödeyip, geciktirmemek için gününde ödeme yapıyorlar. Primlerini zamanında ödüyorlar. Ama bu sefer oyuncularım bunun cezasını ödemek zorunda."

"GOL ATAMAZSANIZ KAZANAMAZSINIZ"

Gaziantep FK'nin yenilmesine rağmen istatistiklerde üstün olmasıyla ilgili soru üzerine Sumudica, "Bir dahaki hafta ben hazırlanırım. Ben çıkar gol atarım. Bugün rakibimizden daha fazla girdik ceza sahasına. Hocanın görevi takımını rakip kaleye götürmektir, gol atmak değil. Ben gol atmayı öğretemem kimseye. Gol atamazsanız kazanamazsınız" dedi

"MAÇLAR ANTRENMAN GİBİ OLACAK"

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde TFF'nin aldığı seyircisiz oynama kararıyla ilgili soruya da Sumudica şu cevabı verdi:

"Alınan karar böyle devam edecekse maçlar antrenman gibi olacak o zaman. Motive olamayacak oyuncular. Bakanlıkların aldığı kararlara saygı göstermek zorundayız ama oyuncularım motive olamayacak. Hayatları daha önemli buna saygı göstermek zorundayız."

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SPOR Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

Kaynak: DHA

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SPOR Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

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