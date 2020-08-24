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SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan forvete takviye

Aytemiz Alanyaspor'dan forvete takviyeBurcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü, Meksika ekiplerinden Monterrey'de forma giyen Paraguaylı santrfor Adam Bareiro ile sözleşme imzaladı.

24.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:31

Aytemiz Alanyaspor'dan forvete takviye

Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü, Meksika ekiplerinden Monterrey'de forma giyen Paraguaylı santrfor Adam Bareiro ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştıktan sonra transferde hız kazandı. Geçen günlerde üst üste transferler açıklayan turuncu yeşilli takım, golcüsünü ise Meksika liginden buldu. Meksika Liga MX ekiplerinden Monterrey'de oynayan 24 yaşındaki Adam Bareiro, Aytemiz Alanyaspor ile kiralık olarak 1 yıllığına anlaştı. Alanyaspor'un yeni forveti geçen sezon çıktığı 30 maçta 6 gol, 2 asist yaptı.

'BİZDE ÇOK İYİ İŞLER YAPACAĞINA İNANDIĞIMIZ İÇİN TRANSFER ETTİK'

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Hasan Çavuşoğlu katıldı. Törende konuşan Başkan Çavuşoğlu, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de forvet hattına Bareiro ile takviye yaptık. Tekrar hoş geldi. Kendisi 24 yaşında, Paraguay Milli Takımı'nın da oyuncusu. İnşallah 1 yıl kiralık olarak oynayacak. Kendisinin takımımıza katkı sağlayacağını ve bizde çok iyi işler yapacağına inandığımız için kendisini transfer ettik. Hem camiamıza hem Bareiro'ya hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip etsin" dedi.

'TRANSFERLERİMİZ OLACAK'

Birinci etap kampıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Çavuşoğlu, "Birinci kamp dönemi eksiklerimiz olmasına rağmen gayet iyi geçti. Bir tane hazırlık maçı yapma şansı bulduk. Orada fazla hazırlık maçı yapamadık. Ama inşallah 2'nci etap kampında 3 tane hazırlık maçı yapıp lige hazır hale geleceğiz. Ben de gittim gördüm, kampta takımımız gayet güzel ve motivasyonlu bir şekilde, güzel bir aile, iş birliği şeklinde antrenmanların iyi geçtiğini gördüm. Bundan da mutluluk duydum. Yeni bir teknik ekiple, yeni katılan oyuncularımızla beraber güzel bir çalışma oldu. Eksik kalan oyuncularımızı da inşallah önümüzdeki son kampa dahil edeceğiz. Bugün Bareiro'yu dahil ettik. Onun dışında yine transferlerimiz önümüzdeki günlerde olacak. Onlar da inşallah kampa katılacaklar" diye konuştu.

Alanyaspor'un yeni transferi Paraguaylı Bareiro ise imza töreni sonrası, şunları söyledi:

"Her şeyden önce Sayın Başkanıma bana olan güvenlerinden ve beni buraya layık gördüklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Araştırmalarımda kulübün ne kadar güzel ve ne kadar düzenli bir kulüp olduğunu öğrendim. Beni buraya çağırdıklarından dolayı çok gurur duyuyorum. İnşallah ben de takımıma oyunumla, gayretimle faydalı olacağıma inanıyorum. Tekrar Başkanıma teşekkür ediyorum."

Alanyaspor taraftarına da çok çaba sarf eden bir oyuncu olacağı mesajını veren Bareiro, "Burada tüm gayretimi göstereceğim. Maçta tüm çabamı sarf edeceğim. Bu kulübü daha iyi yerlere getirebilmek için elinden gelen her şeyi gösteren bir oyuncu izleyecekler. Bunları yapacağıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan forvete takviye

Kaynak: DHA

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