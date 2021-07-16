SPOR Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladıBurcu MUTLU / ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor, son olarak Yeni Malatyaspor'dan Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı.

Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladı

Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor, son olarak Yeni Malatyaspor'dan Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı.

Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, son olarak kadrosuna Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ı kattı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle Ildız, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

"AHMED KALİTELİ BİR FUTBOLCU"

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bugün aramıza Ahmed Ildız'ı kattık. Yeni Malatyaspor'da geçen sezon başarılı bir sezon geçirmişti. İnşallah bundan sonra Alanyaspor'umuz için ter dökecek. Kaliteli bir futbolcu, burada daha fazla çıkış yakalayacaktır. Buna inanıyoruz. Alanyasporumuzda yollarımız kesişti" dedi.

Takıma katılacak diğer transferler hakkında da konuşan Başkan Çavuşoğlu, "Transferlerimiz bundan sonra da devam edecek. Öncelikle eksik bölgelerimize takviye yapmayı planlıyoruz. Uçaklarımız havada dolaşıyor. Taraftarlarımız rahat olsun" diye konuştu.

"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kendisine güvenerek Alanyaspor'a gelmesini sağlayan herkese teşekkür eden Ahmed Ildız ise şunları söyledi:

"Burada tekrar bir çıkış yakalayacağıma inanıyorum. Alanyaspor ve benim adıma hayırlı olur inşallah. 3 yıl buraya kendimizi bağladık. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Herşey güzel olacak, bu sezon yukarılarda oynayacağız. Alanyaspor'un güzel bir sezon geçirmesini diliyorum. Taraftarlarımızla bir araya geleceğiz, statta görüşmek dileğiyle."

SPOR Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladı
SPOR Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladı
SPOR Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladı
SPOR Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 19:59:12. #1.16#

title