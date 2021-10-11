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Aydın'ın Sultanları yeni formaları ile kadına şiddete dur dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın'ın Sultanları yeni formaları ile kadına şiddete dur dedi

Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için formasında simgesel bir logoya yer verdi.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın Voleybol takımı, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için formasında simgesel bir logoya yer verdi. Aydın'ın Sultanları, aldığı her sayı ile şiddete dur diyecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kadına karşı şiddete karşı toplumda farkındalık uyandıracak bir çalışmaya imza attı. Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı başarı ile temsil eden Büyükşehir Belediyesi kadın voleybol takımı, yeni sezonda sahaya simgesel bir forma ile çıkacak.

Son olarak Balkan Kupası'nı müzesine götüren ve başarısı ile kentin gurur kaynağı olan Aydın'ın Sultanları, bu defa tüm kadınların sesi oluyor. Formasında "kadına şiddete dur de" temasını işleyen Aydın BŞB, aldığı her sayı ile bu şiddete dur diyecek.

Güçlü kadınların güçlü takımı olan Aydın'ın Sultanları, kadınların başarı hikayeleri ile anılması gerektiğinin en güzel örneği olarak, kısa sürede Aydın'da oluşturdukları voleybol sevgisi ile bunu kanıtlıyor. Taraftarların da bu formaya sahip çıkacağını inanan Sultanlar, birlik ve başarı ile şiddete dur diyeceklerini belirttiler.

Başkan Çerçioğlu: "Sultanların aldığı her sayı, kadına şiddete karşı alınmış zafer olacaktır"

Sanat ve sporun iyileştirici gücüne inandıklarını ve bunu toplumun gelişimi için gerekli gördüklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Toplumsal sorunların çözümü için cesur ve kararlı olmak zorundayız. Kadına karşı şiddet bir toplumsal sorunumuzdur. Bunun önüne geçebilmek için özellikle caydırıcı hukuki yaptırımların alınmasını sağlamamız gerekiyor. Bu işin bir yanı, bir de farkındalık oluşturup şiddet olayı gerçekleşmeden önce önüne geçmeliyiz. Bunun için de eğitici faaliyetlerin yanı sıra, sanat ve sporun gücünü kullanmamız lazım. Bu çerçevede Aydın'ın Sultanları formalarında simgesel bir çalışma yaptı. Kentimizin gururu olan Sultanların aldığı her sayı, kadına şiddete karşı alınmış zafer olacaktır" dedi. - AYDIN

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