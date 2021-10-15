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Aydın filede PTT önünde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın filede PTT önünde

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk 2 haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-0, evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın konuk olacağı PTT önünde ilk galibiyetini almaya çalışacak.

AYDIN (DHA) -

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk 2 haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-0, evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın konuk olacağı Ptt önünde ilk galibiyetini almaya çalışacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.


- Aydın

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