Aydın filede Galatasaray'ı ağırlıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın filede Galatasaray'ı ağırlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın filede Galatasaray'ı ağırlıyor

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk maçında deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 2'nci hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

AYDIN (DHA) -

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk maçında deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 2'nci hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. Aydın temsilcisi, sezona kendisi gibi yenilgiyle başlayan rakibi karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Terim'in transfer raporu taraftarı sevindirecek! İstediği futbolcuyu eskilerden örnekledi

Terim'in transfer raporu taraftarı sevindirecek! İstediği futbolcuyu eskilerden örnekledi

 Transfer savaşı çıkacak! Süper Lig'in devleri, Sivas'ın yıldızı için karşı karşıya

Transfer savaşı çıkacak! Süper Lig'in devleri, Sivas'ın yıldızı için karşı karşıya

 Avrupa'dan iki kulüp, Galatasaray'ın kapısını Kerem için çalacak! İşte teklif edecekleri rakam

Avrupa'dan iki kulüp, Galatasaray'ın kapısını Kerem için çalacak! İşte teklif edecekleri rakam
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Demet Akalın İdo Tatlıses
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Serdar Aziz Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın filede Galatasaray'ı ağırlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:57:02. #1.11#