Aydın Büyükşehir Belediyespor - Mert Grup Sigorta: 2-3

AYDIN (DHA) - SALON: Mimar Sinan

Misli.com Sultanlar Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde 2-0 öne geçtiği maçta Mert Grup Sigorta'ya 3-2 yenilerek galibiyetle tanışamadı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-17, 24-26, 25-27 ve 9-15'lik skorlarla sona erdi. Aydın ekibi bu sonuçla ilk puanını alırken, 3'üncü galibiyeti alan konuk takım 7 puana ulaştı.

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