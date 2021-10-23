Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-0

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Nurper Özbar (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

SÜRE: 79 dakika (25, 24, 30)

Misli.com Sultanlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-12, 25-13 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Kuzeyboru ise art arda 5'inci yenilgisini alarak galibiyetle tanışamadı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri