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Aydın BŞB filede siftah peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın BŞB filede siftah peşinde

Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki ilk 3 maçında Türk Hava Yolları (D), Galatasaray HDI Sigorta ve PTT'ye (D) yenilerek son sıraya demir atan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 4'üncü hafta mücadelesinde yarın Mert Grup Sigorta'yı konuk edecek.

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki ilk 3 maçında Türk Hava Yolları (D), Galatasaray HDI Sigorta ve PTT'ye (D) yenilerek son sıraya demir atan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 4'üncü hafta mücadelesinde yarın Mert Grup Sigorta'yı konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Aydın temsilcisi, 2 galibiyeti bulunan rakibini yenerek ilk kez sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.


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