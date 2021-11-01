Aydın BŞB filede Avrupa sınavında

AYDIN (DHA) - Kadınlar voleybolda Balkan Kupası'nı kazanarak ülkemizi CEV Challenge Kupası'nda temsil etme hakkı kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk tur maçında yarın saat 21.00'de Norveç'in BK Tromso takımına konuk olacak. Tromsohallen'de oynanacak mücadeleyi İsveç'ten Magnus Hagström ile Danimarka'dan Morten Engborg Klein hakem ikilisi yönetecek.

İki kulübün anlaşması gereği iki karşılaşma da Norveç'te oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı da çarşamba günü yapılacak. Ege ekibi, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa adını Challenge Cup'ta son 32 takım arasına yazdıracak. Puan eşitliği söz konusu olursa ikinci maçın bitiminden sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip üst tura çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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