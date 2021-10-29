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Aydın BŞB filede 2'de 2 peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın BŞB filede 2'de 2 peşinde

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek galibiyetle tanışan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Yeşilyurt deplasmanında 2'de 2 yapmaya çalışacak.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek galibiyetle tanışan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Yeşilyurt deplasmanında 2'de 2 yapmaya çalışacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 6'ncı hafta mücadelesi saat 14.30'da başlayacak. Aydın temsilcisi, oynadığı 5 maçı da kaybeden son sıradaki rakibini yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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