Aydın BŞB filede 2'de 2 peşinde
MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek galibiyetle tanışan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Yeşilyurt deplasmanında 2'de 2 yapmaya çalışacak.
MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek galibiyetle tanışan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Yeşilyurt deplasmanında 2'de 2 yapmaya çalışacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 6'ncı hafta mücadelesi saat 14.30'da başlayacak. Aydın temsilcisi, oynadığı 5 maçı da kaybeden son sıradaki rakibini yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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