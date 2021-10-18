Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nı Bingöl Solhanspor kazandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'de Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Bingöl Solhanspor birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kınıklı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvada 21 takım mücadele etti.

İki gün süren turnuvanın finalinde Pamukkale Belediyesi Atletic'i 2-0 yenen Bingöl Solhanspor şampiyonluğa ulaşırken, KKTC Lefkoşa ise üçüncü sırayı aldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur'un da katıldığı törenle verildi.???????