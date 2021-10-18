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Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nı Bingöl Solhanspor kazandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor
Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nı Bingöl Solhanspor kazandı

Denizli'de Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Bingöl Solhanspor birinci oldu.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'de Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Bingöl Solhanspor birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kınıklı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvada 21 takım mücadele etti.

İki gün süren turnuvanın finalinde Pamukkale Belediyesi Atletic'i 2-0 yenen Bingöl Solhanspor şampiyonluğa ulaşırken, KKTC Lefkoşa ise üçüncü sırayı aldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur'un da katıldığı törenle verildi.???????

Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nı Bingöl Solhanspor kazandı

Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nı Bingöl Solhanspor kazandı

Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nı Bingöl Solhanspor kazandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri
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