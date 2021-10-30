AXA Sigorta Efeler Ligi'nde derbi heyecanı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta, derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta ligde oynadığı 5 maçı da kazandı. Galatasaray HDI Sigorta ise 4 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

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